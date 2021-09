Blitz Inter, agente a Milano | Firma subito per battere la Juventus

Svolta improvvisa in ottica calciomercato Inter. Per anticipare le mosse della Juventus, Marotta incontra l’agente a Milano

E’ sempre Inter contro Juventus. Negli ultimi tempi i nerazzurri si sono aggiudicati diversi derby d’Italia, specie sul terreno del calciomercato. I meriti vanno soprattutto al grande ex Beppe Marotta, scaricato un po’ troppo in fretta dalla ‘Vecchia Signora’, che è riuscito a costruire una squadra in grado di scucire lo scudetto dalle maglie dei bianconeri dopo 9 anni di dominio incontrastato. Il prossimo nome sul tavolo è quello di un giocatore che milita già nell’Inter, ma il cui contratto in scadenza a giugno fa gola a tanti top club ed in particolare alla Juve: Marcelo Brozovic. Il nazionale croato classe 1992 ha conquistato subito Simone Inzaghi, che gli ha affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro e lo ritiene una pedina inamovibile. Anche Massimiliano Allegri lo stima da tempo e vorrebbe puntare su di lui per risolvere i problemi in mediana.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic | La Juventus non molla

Le lusinghe della Juve hanno spinto l’Inter ad accelerare la trattativa per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic. A tal fine, come riportano i quotidiani sportivi oggi in edicola, da ieri a Milano sono sbarcati il padre-agente del calciatore Ivan, accompagnato dall’avvocatessa di fiducia della famiglia. Già in settimana è previsto un incontro con i vertici del club meneghino per cercare di trovare un accordo. L’ex Dinamo Zagabria vuole un ingaggio quasi raddoppiato: dagli attuali 3,5 milioni di euro a 6 a stagione. Marotta offre un triennale tra i 4 ed i 4,5 milioni di euro più bonus. Tra quattro mesi Brozovic sarebbe libero di firmare un precontratto con un’altra squadra: oltre alla Juventus ci sono diversi club della Premier League inglese. Occorre fare in fretta.