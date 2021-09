I tifosi della Juventus non si arrendono | ‘Sognano’ lo scudetto revocato

A distanza di anni Calciopoli si arricchisce di nuovi capitoli. I giudici di Strasburgo accettano il ricorso di Antonio Giraudo, che potrà rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo

La rivalità storica tra Inter e Juventus ha caratterizzato per larghi tratti il calcio italiano. Un ‘derby d’Italia’ divenuto ancora più acceso dagli eventi di Calciopoli del 2006 che spedirono i bianconeri in Serie B con i nerazzurri di fatto a raccoglierne scudetto e primato al vertice della Serie A. I confitti si sono quindi inaspriti negli anni successivi arricchendo gli annuari con storie di campo e di calcio giocato tra veleni, polemiche ed anche qualche grande ex come Conte che ha fatto il percorso da una barricata all’altra. Un ‘odio’ sportivo quindi destinato a protrarsi nel tempo. Intanto a proposito di Calciopoli quella vicenda, seppur non direttamente, si arricchisce di altri capitoli. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Parole infondate sul recupero di Eriksen: “Sono tutte sciocchezze”

LEGGI ANCHE >>> Inter promossa a metà: “Bene Inzaghi ma scudetto difficile: ecco perché”

Calciopoli, i tifosi della Juventus sognano la restituzione degli scudetti: la situazione

L’ex juventino, Antonio Giraudo si le ultime chance giudiziarie davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) cui l’ex ad bianconero si era rivolto nel marzo 2020. Come sottolineato dal ‘Corriere della Sera’, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato ricevibile il suo ricorso. Un passo molto importante alla luce del fatto che la Cedu in linea generale respinge circa il 90% dei ricorsi che gli vengono sottoposti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, caos e polemiche: resta il mistero

Uno spiraglio di luce che ha acceso anche sogni e fantasie dei tifosi della Juventus, i quali sognano proprio la restituzione di quel famoso scudetto conferito all’Inter. Si tratta però di un qualcosa di impossibile in quanto la giustizia sportiva ha ampiamente fatto il suo corso, ed è tutto in prescrizione.