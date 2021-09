Senza rinnovo ci pensa Mourinho | Scambio con la Roma

Tra i calciatori a scadenza di casa Inter c’è anche Ivan Perisic. Senza rinnovo contrattuale spunta un’ipotesi di scambio in Serie A con Mourinho

Ivan Perisic sta vivendo l’ennesima vita con la maglia dell’Inter. Il croato è riuscito a rilanciarsi l’anno scorso con Conte, divenendo alternativa importante sulla corsia di sinistra a tutta fascia ed anche quest’anno alla corte di Inzaghi sembra assumere un ruolo nelle rotazioni del tecnico. Nonostante sia tornato importante nel progetto Inter ha sempre il contratto in scadenza 2022 e al momento non arrivano segnali decisi dagli ambienti nerazzurri in merito al prossimo futuro dell’ex Bayern Monaco. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Perisic in scadenza: senza rinnovo ipotesi Roma

Per il contratto di Perisic andrà trovata una soluzione entro gennaio altrimenti non va esclusa la cessione in anticipo per non perderlo a zero. In questo senso potrebbe richiederlo alla Roma Josè Mourinho, suo estimatore già dai tempi del Manchester, e sul piatto dalla Roma potrebbe finirci Gonzalo Villar.

Il centrocampista spagnolo classe 1998 non è centrale nel progetto tecnico della società capitolina, che ha tante alternative nel ruolo, e rischia di giocare col contagocce fino a gennaio dopo essere già stato accostato all’addio sul finale della sessione estiva di calciomercato. Si tratterebbe di uno scambio win-win che potrebbe far comodo a entrambe le parti in causa nel caso in cui non venissero risolte le rispettive grane.