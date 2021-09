Lautaro: “Campo difficile. Continuiamo a lavorare”

Sampdoria-Inter 2-2 l’attaccante Lautaro Martinez ha voluto rincuorare la squadra dopo il pareggio contro la formazione blucerchiata

L’Inter pareggia 2-2 sul campo della Sampdoria, guardando il bicchiere mezzo pieno ci sono tante attenuanti e anche il fatto che nello scorso campionato la squadra nerazzurra uscì sconfitta per 2-1, se si guarda il bicchiere mezzo pieno qui ci ha vinto il Milan quindi avevi anche l’obbligo di vincerci anche tu. In ogni caso si guarda avanti e alla prossima sfida contro il Real Madrid in Champions League, che è di basilare importanza soprattutto se vuoi puntare non solo a qualificarti, ma magari anche a vincere il girone.

Chi può essere comunque soddisfatto è Lautaro Martinez che, nonostante il volo che lo ha portato solo venerdì sera a Milano, nella sfida di oggi è stato tra i migliori ed è andato nuovamente in rete. Il calciatore, ha voluto esternare la sua positività anche alla squadra con questo messaggio sul suo profilo Instagram: “Campo difficile. Continuiamo a lavorare“.