Valero: “Non è facile finire una partita con un giocatore in meno e la stanchezza di altri calciatori”

Sampdoria-Inter 2-2, l’ex calciatore Borja Valero ha voluto dare la sua opinione sulla sfida dello stadio Marassi di Genova

L’ex giocatore di Fiorentina e Inter Borja Valero era oggi presente negli studi di Dazn e ha potuto commentare il pareggio per 2-2 allo stadio Marassi di Genova tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Il risultato, non è stato accolto molto positivamente dai tifosi nerazzurri e dagli addetti ai lavori e l’ex giocatore ha dichiarato in merito: “Non è facile finire una partita come oggi, con un giocatore in meno per l’infortunio di Sensi e la stanchezza di altri giocatori. Ci saranno tanti pensieri nella testa per ripartire subito contro il Real Madrid e nella prossima partita di campionato”.

Purtroppo non si sottolinea il fatto che la squadra nerazzurra sia rimasta in 10 nel momento in cui stava rimettendo sotto la squadra di casa, come già era avvenuto dopo il primo momentaneo pareggio e aveva appena sprecato tre chiare e abbastanza clamorose occasioni da gol.