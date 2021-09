Vidal: “Rimaniamo determinati e convinti perché ci attende una grande settimana”

Sampdoria-Inter 2-2, il centrocampista Arturo Vidal ha inviato un messaggio alla squadra tramite il suo profilo Instagram

Dopo Lautaro Martinez, anche Arturo Vidal ha voluto rincuorare la squadra in vista della sfida contro il Real Madrid di mercoledì prossimo in Champions League. Il cileno, nonostante l’amaro in bocca per un pareggio che ha visto la squadra nerazzurra per due volte in vantaggio e per due volte raggiunta dalla formazione blucerchiata, ha voluto mandare un messaggio positivo ai suoi compagni di squadra, in vista delle prossime partite. Queste le sue parole: “”Più un punto”. Il pari per 2-2 ottenuto a Marassi contro la Sampdoria “non ci ferma”. Poi ha pensato anche alle prossime partite e ha scritto: “Rimaniamo determinati e convinti”, perché ad attendere la squadra c’è “una grande settimana“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il centrocampista quest’anno appare molto più in forma e concentrato rispetto allo scorso anno e potrà dare sicuramente un valido contributo alla squadra di Simone Inzaghi. Il calciatore, qualora mercoledì con il Real Madrid dovesse essere schierato, vorrà farsi perdonare l’espulsione dello scorso anno.