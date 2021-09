Conte richiesto a gran voce | Delusione tifosi e cambio di panchina

L’ex tecnico dell’Inter Conte è stato invocato da chi è già stufo delle prestazioni della propria squadra e pretende un cambio di rotta

A seguito delle due annate in crescita con l’Inter e culminate con la vittoria del campionato italiano, Antonio Conte si è goduto del sano relax estivo in compagnia della famiglia. Adesso però le vacanze sembrano essere terminate anche per lui: dall’Inghilterra lo hanno chiamato a gran voce, precisamente da Manchester. Il passo falso all’esordio di Champions League dello United contro lo Young Boys pare aver indotto grande preoccupazione tra gli opinionisti, tant’è che l’ex calciatore Jason Cundy ha dichiarato di preferire di gran lunga l’italiano all’attuale tecnico Solskjaer in chiave europea. Qualora il tecnico norvegese dovesse essere esonerato, Conte non rifiuterebbe di certo un incarico tanto pregiato in un club stellare. L’offerta dell’Arsenal, del resto, per lui non era abbastanza.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi carica l’Inter prima del Real | Ecco la frase detta in spogliatoio

LEGGI ANCHE >>> Countdown Inter-Real Madrid | La lista dei 23 convocati di Inzaghi

Manchester United, un’occasione per Conte

Prima che Solskjaer possa essere realmente messo in dubbio ne dovrà passare di acqua sotto i ponti. In quella circostanza Conte verrebbe sicuramente preso in considerazione, visto che si tratta di uno dei pochi – se non l’unico – allenatore di grande livello internazionale senza una panchina. Come valore aggiunto troverebbe anche Cristiano Ronaldo, partito con il piede giusto nella sua avventura rediviva al club dove si è fatto un nome.