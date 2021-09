Inter-Bologna, sono tre gli ex nerazzurri della sfida di oggi al Meazza

Inter-Bologna, Arnautovic, Mbaye e Medel sono i tre ex nerazzurri della sfida del Meazza pronti a fare uno scherzetto alla loro ex squadra

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, scenderanno in campo per la quarta giornata del campionato di serie A Inter e Bologna. Nella formazione emiliana militano tre ex calciatori nerazzurri. Iniziamo con quello che ha meno presenze: Marco Arnautovic. Il giocatore ebbe la fortuna di approdare in nerazzurro nell’estate 2009 e godersi così la cavalcata della squadra di José Mourinho, sfociata con lo storico ‘Triplete’. Il giovane calciatore riuscì a racimolare solo tre presenze da subentrato e i tifosi lo ricordano soltanto perché la notte dell’arrivo dei giocatori al Meazza con la Champions League, era il più scatenato di tutti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter più italiana | Regalo gratis a Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Correa sull’Inter: “Un sogno che si avvera, cruciale la chiamata di Inzaghi”

Per quanto riguarda il secondo, Ibrahima Mbaye, bisogna tornare indietro alla stagione 2014/15. Il difensore raccolse solo quattro presenze, prima di passare al Bologna. L’ultimo è il centrocampista Gary Medel, 3 anni in nerazzurro dal 2014 al 2017 con 91 presenze e anche la soddisfazione di un gol, il 2 novembre 2015, che regalò tre punti pesanti contro la Roma.