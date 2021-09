Protagonista di un grande avvio di stagione e a un passo dalla firma con i nerazzurri. Ecco le ultime novità di calciomercato Inter

La difesa un caposaldo dell’Inter di Conte come di quella di Simone Inzaghi. In questo inizio di stagione l’insostituibile terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni si è confermato sui livelli (altissimi) della passata stagione, con una menzione speciale per lo slovacco già a segno due volte contro Genoa e Bologna nonché autore di prestazioni ben sopra la media. Il classe ’95 si sta rivelando decisivo non solo in ciò che li compete – col Real in Champions, sotto questo aspetto, è stato straordinario – ma anche in fase offensiva, mostrando una crescita davvero importante e che fa davvero ben sperare sia per il presente che per il futuro. Un futuro che sarà, a meno di mega offerte non impossibili visto il suo rendimento, ancora a tinte nerazzurre. Per il rinnovo, infatti, sarebbe solo questione di tempo.

Calciomercato Inter, Skriniar rinnova fino al 2025

Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sport Mediaset’, Skriniar dovrebbe prolungare nelle prossime settimane fino a giugno 2025 (l’attuale accordo scade nel 2023, ndr) con lo stipendio netto che dovrebbe salire da 3 a 4 milioni di euro più bonus. Dopo Lautaro, per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale, e Skriniar, Marotta e soci proveranno a chiudere anche per i prolungamenti di Barella e Brozovic.