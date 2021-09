Fiorentina-Inter, 48 ore in ospedale: salta la sfida del ‘Franchi’

Fiorentina-Inter sarà uno dei tre match che aprirà il turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di Serie A

Per l’Inter e non solo è già di nuovo campionato. Domani i nerazzurri, reduci dalla bella e tennistica vittoria contro il Bologna, affronteranno la sorprendente Fiorentina di Italiano (9 punti in 4 partite) nel match valevole per la quinta giornata di Serie A. A meno di sorprese mister Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa, alle prese con una forte botta al bacino. Gli esami hanno escluso fratture, ma il dolore è ancora forte e per questo motivo difficilmente verrà rischiato, anche perché sabato a San Siro arriverà l’Atalanta e poi ci sarà lo Shakhtar in Champions… Qualche chance di tornare fra i convocati ce l’ha invece Vidal, out contro l’undici di Mihajlovic a causa di un affaticamento muscolare. Una decisione verrà presa in queste ore.

Fiorentina-Inter, Italiano senza Castrovilli

A proposito di centrocampisti e di forfait (non di poco conto), ma passando sulla sponda viola, è praticamente certo quello di Gaetano Castrovilli. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo il violento trauma addominale rimediato nella gara col Genoa al ‘Ferraris’, la mezz’ala pugliese rimarrà sotto osservazione 48 ore nell’ospedale ‘San Martino’ di Genova.