Commisso e cessione Inter: Antonello esce allo scoperto

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni dell’Ad Antonello in risposta alle accuse del patron della Fiorentina Rocco Commisso

Ci ha messo circa ventiquattro ore l’Inter per rispondere al patron e presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il quale a ’90° Minuto’ aveva lanciato accuse pesanti nei confronti del club nerazzurro oltre che della Juventus. “Io dico che ognuno in casa propria dovrebbe cercare di capire come gestire il proprio club – le parole dell’Ad interista Alessandro Antonello, tra i premiati del ‘Facchetti Awards’ 2021, come riportato da ‘Gazzetta.it’ – L’Inter ha sempre rispettato le regole. Non è questa l’ora di fare polemiche, bisogna rimanere uniti perché il momento del calcio italiano ed europeo è molto difficile”.

Inter al fondo arabo Pif, Antonello non smentisce

Antonello non ha poi smentito le voci di un possibile cessione dell’Inter al fondo arabo Pif: “Suning ha sempre supportato il club e credo proprio che lo supporterà ancora. Noi manager dobbiamo pensare a ottenere risultati importanti dentro e fuori dal campo, poi quel che succederà, succederà”.