Tra le sorprese più gradite di questo inizio di stagione dell’Inter c’è sicuramente Federico Dimarco che i nerazzurri vorrebbero blindare col rinnovo

La stagione dell’Inter prosegue a gonfie vele, con Simone Inzaghi bravo a calarsi immediatamente nella realtà meneghina senza patire il confronto col diretto passato rappresentato da Antonio Conte. I campioni d’Italia proveranno infatti a difendere il titolo dello scorso anno e per farlo ci sarà bisogno di tutti. Lo sa bene l’allenatore ex Lazio che sta gestendo sapientemente il gruppo dando spazio anche a ragazzi in rampa di lancio come Federico Dimarco, tornato in punta di piedi dal prestito al Verona e divenuto in breve tempo un calciatore importante nelle rotazioni di Inzaghi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dimarco freccia nerazzurra: si punta al rinnovo

Dimarco ha avuto un grande impatto sulla stagione dell’Inter giocando abilmente sia da centrosinistra nella difesa a tre che da laterale mancino di centrocampo, suo ruolo naturale. Il tutto è stato suggellato dalla stupenda punizione contro la Sampdoria, che ha mandato in estasi anche i tifosi.

Quello di Dimarco in rosa è quindi un ruolo molto importante, e lo sa bene anche la società di Suning, che presto comincerà a discutere anche del suo rinnovo. In scadenza nel 2023, dovrebbe rinnovare fino al 2025 con ingaggio che può essere triplicato rispetto ai 500mila euro netti che percepisce al momento.