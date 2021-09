Inter, Suning resta in cerca di un compratore: sfida a due

“Suning è in trattative avanzate per cedere delle quote ad un fondo. Non sono stato però in grado di identificare di quale fondo si tratti, non necessariamente si tratta di un fondo dell’Arabia Saudita. L’informazione che ho è che le trattative stanno andando avanti. Suning venderebbe la metà delle quote nelle sue mani, il che significa che cederebbe il 35% del pacchetto azionario dell’Inter avendone il 70%”.