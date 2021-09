Andreazzoli: “Pinamonti è un ragazzo di grandi caratteristiche morali”

Inter, l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha avuto parole molto positive per Andrea Pinamonti quest’anno in prestito nella squadra toscana

Il tecnico dell‘Empoli Aurelio Andreazzoli durante la conferenza stampa di presentazione della sfida casalinga valida per la sesta giornata di campionato contro il Bologna ha voluto spendere alcune parole anche per l’attaccante in prestito dall’Inter Andrea Pinamonti. L’allenatore ha voluto dire il suo pensiero sulla partita disputata dal calciatore nella sfida con il Cagliari vinta per 2-0 nello scorso turno di campionato. Queste le sue parole: “Lui è un ragazzo di grandi caratteristiche morali, è stato bravo a giocare anche uno contro due. Siamo contenti per lui perché ha avuto la possibilità di esprimersi”.

Dopo le precedenti esperienze con Frosinone e Genoa, in cui, nonostante l’impegno riuscì a segnare solo 10 reti distribuite equamente tra le due formazioni, quest’anno deve puntare almeno ad arrivare in doppia cifra e le parole molto positive del suo allenatore, potrebbero essere una bella iniezione di fiducia. La scorsa stagione in nerazzurro non fa testo, visto che Antonio Conte lo ha utilizzato raramente e nelle ultime giornate di campionato, a scudetto già conquistato.