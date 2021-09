Inter-Atalanta, un’inaspettata eccezione | La lista dei convocati di Inzaghi

L’Inter ha comunicato dietro direttiva di Simone Inzaghi la lista dei 23 convocati per l’anticipo contro l’Atalanta, out un tassello importante

Per la partita in programma questa sera 25 settembre alle ore 18:00 tra Inter e Atalanta, Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei 23 convocati che non riporta il nome di un importante tassello. Joaquin Correa, infatti, non prenderà parte all’incontro neppure partendo dalla panchina. Si presume che la scelta sia stata fatta in vista di un pieno recupero della condizione fisica per l’impegno internazionale di Champions League contro lo Shakthar, dopo aver rimediato una contusione all’altezza del bacino nella sfida vinta contro il Bologna. Indiscusso l’impiego della coppia Dzeko-Lautaro con possibile innesto di Sanchez a gara in corso.

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni Inter-Atalanta | Solo conferme per Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Koopmeiners sorpresa, Gasperini solito uomo in più | Il profilo della Dea

L’elenco dei convocati dell’Inter di Inzaghi

A seguire l’elenco completo dei 23 convocati di Inzaghi per Inter-Atalanta.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic.