Dalla Juventus all’Inter: una folle idea di calciomercato

L’acquisto di un nuovo portiere per il prossimo anno resta prioritario in casa Inter. Nel mirino dunque il dopo Handanovic: ipotesi complessa dalla Juve

Samir Handanovic è reduce da un paio di stagioni piuttosto altalenanti, nelle quali ha alternato le solite prestazioni impeccabili a qualche uscita a vuoto che ha iniziato a far storcere il naso ai tifosi dell’Inter. Contro la Fiorentina abbiamo rivisto la miglior versione dello sloveno, ma la carta d’identità parla da sola, motivo per cui Marotta e soci da tempo pensano a chi far raccogliere la sua pesantissima eredità. Oltre al solito Onana in uscita dall’Ajax spunta anche un nome clamorosa dalla Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Erede Handanovic, c’è un grosso ‘rimpianto’: ora servono 40 milioni

LEGGI ANCHE >>> Inter, Dumfries incanta e accende il mercato: proposta inaspettata

Calciomercato Inter, sempre caccia al dopo Handanovic: Szczesny idea complessa

Alla dirigenza dell’Inter, da agenti e intermediari del caso potrebbe essere offerto pure Szczesny, vecchio pallino di Marotta dalla sua avventura juventina. Il polacco sembra però in caduta libera viste le prestazioni di questo inizio di stagione, senza contare un pesantissimo ingaggio da circa 7 milioni di euro netti.

LEGGI ANCHE >>> Nuova squadra per Conte: porta via un fedelissimo dall’Inter

Il portiere della Juventus, che ha iniziato l’annata con un paio di interventi a dir poco indecisi soprattutto contro Udinese e Napoli, è destinato a rimanere nulla più di una mera suggestione.