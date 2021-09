De Vrij: il difensore oggi potrebbe raggiungere un importante traguardo personale

Inter-Atalanta, Stean De Vrij e Alexis Sanchez ad un passo da un importante traguardo nella sfida contro la squadra bergamasca

Partita importante e difficile oggi allo stadio Giuseppe Meazza per l’Inter contro l’Atalanta e valida per la sesta giornata del campionato di serie A. La formazione milanese, martedì è attesa dallo Shakhtar Donetsk in Champions League e poi, prima della sosta per la Nazionale, dovrà affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium. L’incontro sarà anche speciale per due calciatori nerazzurri: il difensore Stefan De Vrij e l’attaccante Alexis Sanchez. Il difensore, è ad una sola presenza dalle 100 in maglia nerazzurra, mentre per l’attaccante, qualora il tecnico Simone Inzaghi decidesse di mandarlo in campo durante l’incontro, fatto assai probabile, arriverebbe a 150.

Gli altri giocatori ad avere almeno 100 presenze con i colori del cielo e della notte sono Samir Handanovic, Lautaro Martínez, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Naturalmente l’estremo difensore, essendo all’Inter dalla stagione 2012/13, è ad un passo dalle 400 presenze totali di cui 334 nel campionato di serie A.