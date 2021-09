Onana: “Sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto con l’Ajax“

Inter, le parole del portiere dell’Ajax André Onana spiazzano i tifosi nerazzurri che credevano che ci fosse già un accordo per arrivare in nerazzurro

Nonostante le sfide di campionato e di Champions League siano sempre più difficili, i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio non smettono di preparare il terreno per il futuro calciomercato, sia di gennaio che soprattutto in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali è l’erede di Samir Handanovic, che nella scorsa partita a Firenze ha sfoderato una prestazione con i fiocchi, salvando la formazione di Simone Inzaghi in più di un’occasione. In ogni caso l’età e il contratto in scadenza nel giugno del 2022, consigliano i due dirigenti a trovare un valido sostituto. La scelta sembrerebbe da tempo essere caduta sull’estremo difensore dell’Ajax André Onana con il quale sembra che ci sia già un accordo tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Atalanta, un’inaspettata eccezione | La lista dei convocati di Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Koopmeiners sorpresa, Gasperini solito uomo in più | Il profilo della De

Nonostante queste voci di mercato, l’estremo difensore non sembra così certo della sua prossima destinazione e in un’intervista a ‘De Telegraaf’ ha dichiarato: “Se l’Ajax ha bisogno di me, ci sarò. In estate ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo. Gli hanno domandato, se magari rinnoverà il contratto con una clausola rescissoria non troppo alta e lui ha risposto: “Tutto è negoziabile. Sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto“. Un semplice messaggio di cortesia verso il suo club di appartenenza, visto che c’è una stagione tutta da giocare, oppure un messaggio alle squadre interessate, perché si muovano a fargli l’offerta giusta, in modo da conoscere già la sua prossima destinazione?