PSG pigliatutto: un altro ‘scippo’ all’Inter (stavolta gratis)

Ivan Perisic sta vivendo una seconda vita con la maglia dell’Inter a partire dal rilancio dello scorso anno con Conte. Il contratto però si avvicina alla scadenza e senza rinnovo parte a zero

L’Inter di Simone Inzaghi ha messo in scena un ottimo inizio di stagione, ricalcando quanto di buono lasciato in eredità da Antonio Conte. Tra i rivitalizzati del tecnico salentino anche Ivan Perisic, che si sta confermando un calciatore molto utile anche con la nuova guida tecnica. L’esterno croato è stato infatti bravissimo a calarsi nel ruolo di laterale mancino a tutta fascia anche alla corte di Inzaghi che lo sta regolarmente alternando a Dimarco, ottenendo ottimi risultati da parte di entrambi, come testimonia anche la rete di Perisic a Firenze. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Perisic occasione a zero: ci pensa il PSG

Perisic è quindi in gran spolvero ma resta sempre in scadenza contrattuale a giugno 2022. La chiusura del rapporto è dunque dietro l’angolo e vanno tenuti d’occhio alcuni top club, essendo il croato una grande occasione a zero.

Ci può pensare il Paris Saint Germain, non nuovo ad operazioni gratis, anche per ultra trentenni come Choupo-Moting negli anni scorsi. I parigini, che dall’Inter hanno già preso Hakimi (pagandolo però 70 milioni di euro) potrebbero offrire a Perisic, in caso di mancato rinnovo in nerazzurro, un biennale più opzione da 6 milioni di euro netti all’anno.