Giaccherini: “Le due milanesi e il Napoli le mie favorite per lo scudetto”

Inter, Emanuele Giaccherini ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto e vede tre squadre favorite rispetto alle altre

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini, ex di Juventus e Chievo, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito alla lotta scudetto nel campionato di serie A. Il calciatore, ha spiegato che vede favorite le due formazioni milanesi insieme al Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Metto dentro pure la Roma, che con José Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco, il Napoli mi sta sorprendendo per come riesce a vincere le partite con grande facilità. Credo che i tifosi della Juventus dovranno avere pazienza, perché questo può essere un anno di transizione. La società sta ricostruendo, non c’è più lo zoccolo duro italiano dei miei tempi, sono arrivati giovani di livello ma che devono ancora maturare. Vincere subito è difficile: bisogna gettare le basi per il futuro”. Bisognerà vedere se i tifosi bianconeri avranno tempo e pazienza per aspettare, visto come erano abitati, almeno in Italia in questi anni.