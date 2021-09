Giocatore sotto attacco: “Scarso, non da Inter”

Inter: un calciatore dei nerazzurri sta prendendo tante critiche a causa di un rendimento non poco altalenante. Un giornalista lo difende

Se c’è un calciatore all’Inter sul quale, dopo l’acquisto di questa estate, Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra puntavano e puntano fortemente ma che al momento ha avuto un rendimento altalenante, quello è Hakan Calhanoglu. E infatti, esclusa la grande partita contro il Genoa, il fantasista turco è stato criticato tantissimo. Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e attuale opinionista di ‘Sky Sport’, è occorso in sua difesa. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Marchegiani sicuro su Calhanoglu: “Motivo tattico, dategli tempo”

Un’ottimo match contro il Genoa, in cui ha segnato un grandissimo gol e fornito un assist. Poi, fino ad ora almeno, partite opache o dal rendimento decisamente rivedibile che hanno fatto sbuffare tantissime persone, tifosi in primis, arrivate a dire: “E’ scarso, non è da Inter”. Ad ogni modo, Luca Marchegiani si è espresso sulle prestazioni di Calhanoglu:

