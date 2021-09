Inter in allarme: 55 milioni, il Chelsea fa di nuovo ‘paura’

Tra i tanti big interisti nel mirino dei top club europei c’è anche Alessandro Bastoni. L’italiano piace al Chelsea pronto a mettere sul piatto uno scambio

Crescita esponenziale quella di Alessandro Bastoni, uno dei tre pilastri della difesa dell’Inter che anche al servizio di Inzaghi sta confermando quanto di buono fatto vedere con Conte. Il giovane difensore campione d’Europa con la Nazionale è peraltro tra i calciatori più ricercati a livello internazionale dell’intera rosa nerazzurra, appena sotto ai vari Lautaro Martinez, Skriniar e Barella. Anche attorno a lui potrebbero dunque accendersi i riflettori del calciomercato, con il richiamo forte della Premier League. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Inter, pre-contratto con Onana: come stanno le cose

LEGGI ANCHE >>> Affare con Mourinho: ecco il vice Brozovic per Inzaghi

Calciomercato Inter, Bastoni stuzzica il Chelsea: soldi e scambio

Nello specifico, come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, per ciò che concerne Bastoni andrà tenuto d’occhio il Chelsea, che la scorsa estate ha già preso Lukaku dall’Inter. Il portale evidenzia come i ‘Blues’ potrebbero mettere sul piatto un’interessante proposta di soldi e scambio per arrivare al giovane difensore.

LEGGI ANCHE >>> Addio Inter a costo zero | Triennale e vendetta Milan

Per Bastoni il Chelsea potrebbe di fatti offrire ben 40 milioni di euro più il cartellino di un profilo gradito come quello di Marcos Alonso, in scadenza 2023, e con valore commerciale di circa 15 milioni per un totale di valutazione complessiva quindi di 55 milioni. Offerta questa che sarebbe rifiutata dall’Inter che penserebbe di cedere Bastoni solamente per una proposta integralmente cash da non meno di 60/70 milioni di euro.