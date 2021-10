Inter: l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è espresso su Scamacca e Raspadori svelando un retroscena di questa estate

Giovanni Carnevali, ai microfoni del 'Corriere dello Sport', ha svelato un retroscena di mercato relativo a questa estate che ha visto protagonisti due giovani promesse del Sassuolo: Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. L'amministratore delegato ha spiegato che l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha chiesto di loro.

Inter, Carnevali: “Marotta ci vede lungo, ma non ha avuto speranze”

“Beppe Marotta è uno che ci vede lungo. Mi ha chiesto sia Raspadori sia Scamacca, ma non ce l’ha fatta. Noi vogliamo puntare sui giovani e per questo abbiamo ceduto Caputo: adesso Giacomo e Gianluca avranno più possibilità di mettersi in mostra. Il nostro club non ha bisogno di vendere a tutti i costi e facciamo determinate operazioni solo quando lo riteniamo opportuno, tenendo conto anche e soprattutto del bene dei ragazzi”.

“Per Raspadori però non c’è stata solo la richiesta dell’Inter. Anche altre società in Italia si sono interessate ma niente nomi. Ho già detto abbastanza parlando di Marotta, con il quale non siamo mai arrivati a parlare di cifre“.