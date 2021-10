Proposta per gennaio: scambio e addio clamoroso

L’Inter è sempre a caccia di un nuovo portiere con Onana grande favorito. Dall’Inghilterra l’Arsenal potrebbe mettere sul piatto Leno: lo scambio

L’Inter è costantemente alla ricerca di un nuovo portiere che possa essere in grado di raccogliere la pesante eredità di Handanovic. Lo sloveno è ormai a fine corsa tra i pali nerazzurri, come testimoniato anche dalle critiche dopo le imprecisioni messe in mostra contro l’Atalanta. La parabola discendente del capitano interista è evidente, al netto di alcune buone prestazioni come quella di Firenze, e il club è inevitabilmente chiamato a correre ai ripari in vista della prossima stagione. Per la porta il grande favorito ormai è Andrè Onana in uscita dall’Ajax, ma dall’Inghilterra potrebbe tornare in auge un altro nome. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, l’Arsenal prova a mettere sul piatto Leno: nel mirino un centrocampista

L’Arsenal sa che l’Inter è in cerca di un sostituto di Samir Handanovic e cosi potrebbe proporre Bernd Leno fatto fuori da Arteta. Il tutto a gennaio, basando l’affare su un’idea di scambio dei ‘Gunners’ che vedrebbe l’estremo difensore a Milano in cambio di Marcelo Brozovic qualora il croato fosse ancora a scadenza 2022.

Pressoché certo il rifiuto dell’Inter indirizzata su Onana per il dopo Handanovic.