Calciomercato Inter: il futuro dei nerazzurri è tutto da scrivere ma Marotta e colleghi si sono già messi al lavoro in largo anticipo

Nonostante le perdite di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, l’Inter non molla; soprattutto la dirigenza che continua a lavorare sotto traccia per il futuro del club nerazzurro. Nei piani di Marotta e colleghi ci sono almeno tre colpi da sferrare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, tutti italiani: Pessina, Raspadori e Cambiaso. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nerazzurri sempre più azzurri: da Pessina a Cambiaso, il punto

Sicuramente la situazione economica dell’Inter non è delle migliori, ma altrettanto certamente la dirigenza nerazzurra non se ne starà con le mani in mano in vista dei prossimi anni. Il club si è indubbiamente ridimensionato ma non per questo non si muoverà più da qui in avanti. Marotta e soci hanno intenzione di italianizzare e allo stesso tempo ringiovanire la rosa senza però perdere la propria competitività. Ecco quindi che diventa possibile un triplo colpo italiano.

Matteo Pessina, che l’Atalanta valuta però sui trenta milioni di euro, Giacomo Raspadori che ne costa 25 e il giovane promettente del Genoa Cambiaso, in scadenza a giugno. Tre possibili colpi che potrebbero fare decisamente la differenza all’Inter. Tuttavia, tanto dipenderà anche dal percorso di quest’anno in Champions League con gli ottavi di finale destinati a diventare quasi un obbligo per far rifiatare le casse del club.