Colpo in difesa, scambio ‘due per uno’ e concorrenza ko

In casa Inter potrebbe presto tornare di moda un vecchio pallino come il brasiliano Bremer del Torino. Due giovani sul piatto

Nonostante il cambio della guardia in panchina, la difesa dell’Inter sta offrendo ugualmente prestazioni di altissimo livello in tutti i suoi elementi. La crescita dei singoli è importante nel contesto di squadra e il terzetto di centrali di Inzaghi è ben amalgamato sotto ogni punto fi vista. Intanto però la società lavora anche in ottica futura, su eventuali profili che possano andare a completare il reparto allungando le rotazioni. Tra i difensori passati al vaglio va sempre tenuto sott’occhio Bremer del Torino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, torna di moda Bremer: pronte due idee

Nuovi rumors arrivano infatti circa l’interesse dell’Inter per Bremer, difensore brasiliano del Torino in scadenza a giugno 2023. Il verdeoro, che sta facendo benissimo, piace anche al Napoli ma a giugno prossimo il club di Suning potrebbe offrire al Toro, col quale è in ottimi rapporti, il cartellino di due giovani di prospettiva.

Sul tavolo i vari Mulattieri, che tanto bene sta facendo al Crotone e Agoume ora in prestito al Brest. Essendo in scadenza nel 2023 e considerando le casse interiste tutt’altro che piene, il club meneghino potrebbe andare non oltre uno scambio due per uno con il Torino.