Dzeko: “Ieri una bella rimonta: bravi ragazzi!”

Inter, l’attaccante Edin Dzeko ha voluto complimentarsi con i suoi compagni di squadra per la bella vittoria in rimonta contro il Sassuolo

L’Inter vince con il Sassuolo per 2-1 e il protagonista assoluto della partita è stato il calciatore che alcuni tifosi interisti hanno definito finito, bollito, o addirittura è ora di andare in pensione. Non stiamo parlando di Samir Handanovic, anche se la prestazione dell’estremo difensore al Mapei Stadio è stata molto positiva, ma dell’attaccante Edin Dzeko che, entrato nel secondo tempo dopo meno di un minuto su perfetto cross di Perisic pareggiava la partita, prima di prendersi il rigore per fallo di Consigli, che Lautaro con freddezza ha trasformato. L’attaccante ha voluto fare i complimenti ai suoi compagni di squadra tramite il suo profilo Instagram e ha scritto: “Ieri una bella rimonta: bravi ragazzi!”.

Gli ha risposto subito un altro giocatore che è entrato ieri nella ripresa, cioè l’esterno Dimarco che ha scritto: “Maistore!” cioè maestro. La dimostrazione che l’attaccante bosniaco non avrà l’età e la possanza di Lukaku, ma come il belga è un ottimo uomo squadra, senza contare che, nonostante i detrattori, non lo sta facendo per nulla rimpiangere.