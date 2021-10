Dzeko: record eguagliato in nerazzurro non capitava dalla stagione 1997/98

Inter, Dzeko eguaglia il ‘Fenomeno’ sei reti in sette partite non capitava dalla stagione 1997/98

Alcuni tifosi nerazzurri non sono contenti del sostituto di Romelu Lukaku, dimenticandosi che è arrivato anche Correa a dare una mano per cercare di non far rimpiangere troppo il gigante belga, Edin Dzeko. L’ex attaccante della Roma, sembra non preoccuparsi delle critiche e si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Il calciatore infatti, con 6 reti nelle prime 7 partite, ha eguagliato un record che, per un attaccante dell‘Inter, non capitava dalla stagione 1997/98. L’ultimo a riuscirci fu proprio il ‘Fenomeno’ Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo, un’altra bella risposta a tutti gli scettici della squadra milanese. Un paragone importante, anche se le caratteristiche dei due giocatori non sono per nulla accostabili ma è sicuramente un ulteriore iniezione di fiducia per l’attaccante.

Da notare che nella prossima giornata di campionato dopo la sosta, potrebbe essere costretto a reggere da solo tutto l’attacco della squadra di Simone Inzaghi, visto che 3 dei 4 suoi colleghi di reparto saranno tutti impegnati con le loro Nazionali sudamericane e, difficilmente, potrebbero essere disponibili al sabato.