Lautaro: “Un’altra vittoria da grande squadra. Continuiamo avanti, +3”

Inter, Lautaro Martinez ha voluto festeggiare sia il suo quinto gol in campionato che la vittoria in rimonta contro il Sassuolo

Ieri sera al Mapei Stadio l’Inter ha superato in rimonta il Sassuolo per 2-1, grazie ai cambi azzeccati del tecnico Simone Inzaghi e ai gol dei suoi due attaccanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Per il calciatore argentino, è il quinto gol in sei presenze in serie A visto che ha saltato la partita di esordio della formazione nerazzurra perché era squalificato. I tifosi della squadra meneghina, si aspettano che il ‘Toro’ confermi e magari migliori l’ottima annata scorsa in cui ha segnato 17 gol solo in campionato, mentre in Coppa Italia ne fece uno solo come anche in Champions League.

Il calciatore ha voluto festeggiare l’ennesima rete con un messaggio tramite il suo profilo Instagram, che è anche un monito e un incoraggiamento per i suoi compagni. Queste le sue parole: “Un’altra vittoria da grande squadra. Continuiamo avanti, +3″.