Conferme su Lucca: l’Inter si è già attivata per il capocannoniere di B

La rivelazione della Serie B si chiama Lorenzo Lucca, attuale capocannoniere del campionato in forza al Pisa. Quante big su di lui, c’è l’Inter

21 anni originario di Moncalieri, Lorenzo Lucca si è guadagnato il titolo di attuale capocannoniere di Serie B con 6 reti all’attivo dopo sole 7 partite giocate ed un assist a fare da contorno. Nei suoi 201 centimetri di altezza ci mette tutto: non solo fisicità e fiuto del gol ma anche testa e cuore. Questo è il connubio perfetto di caratteristiche che piacciono ai grandi club del calcio, ai club ambiziosi, ai club che quando puntano la promessa farebbero di tutto pur di averla con sé. Non a caso l’attaccante è seguito da mezza Serie A e l’Inter, in particolare, lo aveva adocchiato già da settembre con grande capacità di lungimiranza. Come riporta ‘Tuttosport’, a seguire a ruota i nerazzurri sono state Milan ed Atalanta, con quest’ultima intenzionata ad osservarlo dal vivo. Da non escludere neppure la pista Fiorentina, superfavorita in caso di cessione di Vlahovic col quale c’è qualche difficoltà nel discutere del rinnovo. Simile scenario anche per il Sassuolo, con i due gioiellini Scamacca e Raspadori fortemente desiderati altrove che potrebbero liberare uno (o più) slot offensivi. Ultima ma non per importanza, anzi forse tra le più temibili, c’è la solita Juventus: in questa circostanza a fare da collante fra le parti è il fratello di Chiellini, attuale dirigente sportivo del Pisa.

Calciomercato, Lucca fa gola e l’Inter ci prova

Battere la concorrenza per accaparrarsi Lorenzo Lucca non sarà affatto compito facile, ma come tutte le pretendenti l’Inter nelle capaci mani di Marotta saprà farsi trovare pronta nell’impostare la trattativa nel modo giusto ed entro i tempi giusti. Per il calciatore si dice siano necessari almeno 10 milioni di euro, una cifra raggiungibile per buona parte dei top club soprattutto grazie all’incasso derivante da qualche cessione. La speranza è che Lucca possa continuare a sfornare prodezze sulla cresta dell’onda.