Immobile: “Ho avuto questo piccolo infortunio, ma stiamo recuperando”

Lazio-Inter, l’attaccante Ciro Immobile sta forzando le tappe per cercare di essere disponibile per la sfida con i nerazzurri

In vista della sfida che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18 tra Lazio e Inter e valida per l’ottava giornata del campionato italiano, l’attaccante della squadra capitolina Ciro Immobile, ha dato il suo parere sulla sua situazione fisica. Queste le sue parole: “Ho avuto questo piccolo infortunio, ma stiamo recuperando. Sto bene, cercheremo di recuperare il prima possibile, questo fa parte del nostro lavoro. Vado due volte al campo per recuperare prima”.

Il calciatore, ha già dovuto a rinunciare alla sfida con il Bologna e naturalmente, non ha potuto rispondere alla convocazione in Nazionale e dovrà quindi saltare le final four di Nations League. In ogni caso l’attaccante è intenzionato ad essere disponibile per la sfida con la formazione del suo ex allenatore, inoltre la Lazio avrà anche la defezione di Francesco Acerbi, che è stato squalificato per due giornate, dopo l’espulsione di domenica scorsa per le proteste e la parolina di troppo all’arbitro.