Calciomercato Inter: Nahitan nandez piace tantissimo ai nerazzurri e anche a molti altri top club italiani. Uno su tutti si è fatto avanti

Dopo una lunga telenovela in estate, alla fine Nahitan Nandez è rimasto al Cagliari. Dopo la Copa America sembrava prossimo al diventare un nuovo giocatore dell'Inter, ma alla fine è tutto saltato. Così il calciatore uruguaiano continuerà a spendere energie nel club sardo, anche se oltre ai nerazzurri non mancano le squadre interessate al giocatore: il Napoli di Luciano Spalletti su tutti.

Calciomercato Inter, Nandez al Napoli: tentativo a gennaio

Nandez-Napoli, più di un’idea di mercato. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il centrocampista uruguaiano vorrebbe ancora lasciare il Cagliari dopo la promessa fatta dal Presidente Giulini prima della scorsa estate. E se non all’Inter, che deve comunque far quadrare i conti, un’altra destinazione decisamente gradita è il Napoli.

Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, gli azzurri stanno portando avanti un cammino di altissimo livello avendo già vinto ben sette partite su sette in campionato. Uno sforzo a gennaio per puntare allo scudetto, quindi, potrebbe anche essere effettuato. Ciò, comunque, non sarà semplice. Il club sardo chiederà un’offerta congrua, senza dimenticare che non mancano gli interessi dall’estero per Nandez. Insomma, la strada è tutto tranne che spianata. Ma il nerazzurro, a quanto pare, si allontana sempre di più del calciatore sudamericano…