Bomba dalla Spagna: comprano Brozovic a gennaio

Calciomercato Inter: Brozovic è un perno del centrocampo nerazzurro ma già a gennaio qualche club europeo potrebbe strapparlo a Simone Inzaghi

Marcelo Brozovic, lo ha dimostrato decisamente la scorsa stagione, è il perno del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Da lui parte l’azione e, spesso e volentieri, finisce pure. Il suo contratto in scadenza, però, potrebbe addirittura separare il centrocampista croato dai nerazzurri: in tal senso, preme per averlo a gennaio il Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barcellona su Brozovic a gennaio: ma i nerazzurri si ‘difendono’

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, il Barcellona preme per avere Marcelo Brozovic già a gennaio. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, e proprio per questo i ‘Blaugrana’ lo starebbero puntando con fermezza in vista del futuro, con l’allenatore Ronald Koeman che ha chiesto alla dirigenza un giocatore in grado di abbinare qualità e quantità in mezzo al campo e bravo a recuperare palloni proprio come l’ex Dinamo Zagabria.

Ad ogni modo, Brozovic non è l’unico giocatore nella lista del Presidente Laporta e soci e, soprattutto, Marotta e colleghi tenteranno il tutto per tutto pur di rinnovargli il contratto; se sarà addio a gennaio, in ogni caso, sarà necessaria comunque un’offerta molto importante.