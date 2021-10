Conte riparte dalla Premier: doppio colpo in casa Inter

Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha acquistato il Newcastle e vorrebbe affidare la guida tecnica a Conte, ancora senza squadra dopo il divorzio con l’Inter

Da ieri il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, quel Pif che mesi fa si era interessato anche all’Inter, è il nuovo padrone del Newcastle. Stando alle prime indiscrezioni, la prima mossa concreta degli arabi sarà la nomina di un nuovo allenatore. Il prescelto, a quanto pare, è Antonio Conte, il quale però potrebbe accomodarsi sulla panchina dei ‘Magpies’ solo a partire della prossima stagione. Difficilmente, infatti, il tecnico salentino accetterebbe di prendere in corsa una squadra ora allenata da Steve Bruce e al penultimo posto della Premier. Conte in Inghilterra, con a disposizione un super budget per il calciomercato, può rappresentare un enorme pericolo anche per le big italiane, Inter compresa.

Sulla sua possibile lista della spesa potrebbero finire ben due big della formazione di Simone Inzaghi, due suoi ex ‘fedelissimi’ in nerazzurro: parliamo di Nicolò Barella, che Marotta e Ausilio intendono blindare con un nuovo contratto, e di Stefan de Vrij che rappresenterebbe il punto di partenza per il passaggio al suo amato 3-5-2.

Calciomercato, Conte ‘scippa’ l’Inter: 110 milioni per il doppio colpo

In estate, a meno forse di un cambio di proprietà, l’Inter sarà obbligata a privarsi di almeno un altro dei suoi big. Lautaro resta l’indiziato numero uno, ma anche Barella è tra quelli a rischio visto che su di lui c’è mezza Europa. Il Newcastle targato Conte può inserirsi in maniera concreta facendo vacillare i nerazzurri con una proposta da 70-80 milioni di euro. Per de Vrij, sicuramente molto meno incedibile degli altri titolarissimi, l’offerta potrebbe invece raggiungere i 30 milioni. Per tutti e due, quindi, la società inglese può arrivare a proporre tra i 100 e i 110 milioni di euro.