Le ultime di calciomercato vedono protagonista il Milan e un big dell’Inter di Simone Inzaghi. Tentativo di scippo a zero pochi mesi dopo lo sgarbo Calhanoglu

Il Milan prova a vendicare lo ‘sgarbo’ Calhanoglu? Stando alle clamorose indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, nelle scorse settimane i rossoneri hanno sondato il terreno con l’entourage di Marcelo Brozovic, ancora in scadenza di contratto con l’Inter. A quanto pare Maldini e Massara non hanno trovato la porta chiusa, seppur la priorità del croato resti sempre quella di proseguire l’avventura in nerazzurro. Brozovic piace molto a Pioli, il quale lo ha già allenato proprio nella sua breve esperienza sulla panchina interista, e andrebbe a rimpiazzare quel Kessie ad oggi destinato all’addio a zero. E proprio a zero il Milan ha/avrebbe la possibilità di strappare il classe ’92, pilastro della squadra di Simone Inzaghi e ancor prima di quella di Conte, un giocatore che tanto piace pure a Juventus, Tottenham e persino Barcellona stando alle ultime notizie giunte ieri dalla Catalogna.

Calciomercato Inter, incontro fissato con entourage Brozovic: si può chiudere sui 5 milioni bonus inclusi

L’Inter resta fiduciosa sul rinnovo di Brozovic e nella prossima settimana sarebbe previsto un incontro col suo entourage – capitanato dal papà – per cercare un punto di incontro. La richiesta iniziale è di 6 milioni di euro netti (ora ne guadagna 4,2), l’offerta nerazzurra potrebbe toccare invece i 5 milioni di euro (quanto guadagna Calhanoglu) bonus inclusi.