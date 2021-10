Calciomercato Inter, nuovo bomber a gennaio: ‘solo’ 5 milioni di euro

L’Inter è in lotta per il passaggio del turno in Champions League. Qualora i nerazzurri dovessero approdare agli ottavi a gennaio potrebbe arrivare un vice Dzeko

L’attacco dell’Inter ha saputo brillantemente sopperire al pesante addio di Romelu Lukaku della scorsa estate. Edin Dzeko si è infatti immediatamente calato nella nuova realtà andando a segno con buona regolarità, e sviluppando un’ottima intesa con Lautaro Martinez. Ciò che invece potrebbe servire per la seconda fase di stagione è proprio un vice autentico del centravanti bosniaco, un bomber di scorta capace di ricoprire il ruolo di prima punta. Servirebbe dunque un bomber naturale al netto dell’ottimo apporto in uscita dalla panchina di Joaquin Correa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Belotti affare low cost: rinforzo per la Champions

Nel caso in cui l’Inter dovesse accedere agli ottavi di Champions, la rosa di Inzaghi potrebbe essere rafforzata anche con un vice Dzeko. Nello specifico potrebbe essere preso in considerazione Andrea Belotti, fin qui limitato dagli infortuni, che non rinnoverà il contratto scadenza col Torino al 2022.

Se il ‘Gallo’, nel mirino pure di Juventus e Milan, non dovesse davvero prolungare coi granata, Cairo in tal senso è stato netto, diventerebbe di nuovo un profilo valido per gennaio in quanto piace al club e allo stesso tecnico. Il Torino in questo caso pur di non perderlo a zero potrebbe accontentarsi di un indennizzo, anche minimo sui 5 milioni di euro a soli sei mesi dall’addio gratis. Per il ruolo di vice Dzeko il candidato più forte rimane comunque Scamacca del Sassuolo.