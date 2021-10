Richiesto dal Watford di Ranieri, l’Inter verso il ‘no’ a gennaio

L’esterno sinistro dell’Inter ha il contratto in scadenza ma difficilmente verranno accolte le richieste per la prossima sessione di mercato

Claudio Ranieri è stato recentemente ufficializzato come commissario tecnico del Watford, attualmente relegato nella seconda metà della classifica di Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società vorrebbe regalare al tecnico italiano qualche rinforzo a gennaio per risalire la china e scongiurare il pericolo retrocessione. Uno dei papabili a correre lungo la fascia sinistra del suo 4-4-2 o del 4-2-3-1 sarebbe Ivan Perisic, in procinto di chiudere quest’anno la sua avventura con l’Inter. I nerazzurri, tuttavia, non vorrebbero privarsene prima della prossima estate in quanto il croato viene regolarmente impiegato da Inzaghi come alternativa a Federico Dimarco.

LEGGI ANCHE >>> La matematica non sbaglia: investire in Lacazette può essere un azzardo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rescissione e addio gratis | A zero per l’Inter

Calciomercato, Perisic indiziato speciale del Watford di Ranieri

Il tecnico Ranieri ha ammesso di voler attuare una strategia rapida ed efficace per poter salvare il Watford da un destino a cui tristemente si avvicina sempre più e non ha escluso la possibilità che vengano effettuate operazioni di mercato con club italiani. L’idea di Perisic farebbe comodo e non poco, considerate la buona duttilità del calciatore croato e la grande esperienza maturata negli anni.