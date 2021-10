Calciomercato, rescissione e addio gratis | A zero per l’Inter

L’Inter ha una difesa di per se già molto solida eppure il mercato internazionale potrebbe offrire una curiosa opportunità. Da una big a costo zero

La fase difensiva dell’Inter è stata tra le grandi chiavi di volta della vittoria dello scudetto dell’ultima stagione. Davanti ad un Handanovic agli ultimi colpi della sua carriera in nerazzurro, si è consolidato a livelli altissimi il terzetto composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, confermatosi anche con Simone Inzaghi che ha spesso dato spazio anche a Dimarco. Eppure l’Inter resta sempre vigile su eventuali occasioni di calciomercato da cogliere a prezzi moderati. Potrebbe essere questo il caso di un centrale del Barcellona. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Summit dopo la sosta: 30 milioni per la firma anti-Juve

LEGGI ANCHE >>> Conte riparte dalla Premier: doppio colpo in casa Inter

Calciomercato Inter, Umtiti verso l’addio: chance a zero ma c’è un problema

In Spagna parlano di un Barça propenso alla risoluzione del contratto del francese Samuel Umtiti. Nel caso in cui dovesse avvenire in queste settimane, l’ex Lione diventerebbe in automatico un’occasione a zero per gennaio per rinforzare la difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione irremovibile | Addio a giugno

Umtiti infatti può essere offerto ai nerazzurri, che eventualmente però difficilmente prenderebbero in considerazione la cosa anche a causa dei numerosi problemi fisici del difensore blaugrana.