Inter: Lautaro Martinez show con la sua Argentina nel match contro l’Uruguay. I nerazzurri lo attendono al ritorno del campionato di Serie A

Lautaro Martinez al top in nazionale, dopo il fastidio accusato con la sua selezione negli ultimi giorni. Da titolare contro l’Uruguay, in un match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, Il centravanti sudamericano ha messo a segno un gol e fornito un assist all’ex ‘italiano’ Rodrigo De Paul. Nessun allarme quindi per l’Inter, che lo attende (in ritardo) al termine della sosta delle nazionali. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Carnevali blinda i suoi pupilli: niente Inter a gennaio

Inter, tanta attesa per Lautaro: a rischio per la Lazio, le ultime

Prestazione di altissimo livello per Lautaro Martinez con la sua Argentina, che ha dimostrato in campo le sue ottime condizioni fisiche dopo l’allarme scattato giorni fa sul suo stato di salute. Tuttavia, rimane a rischio contro la Lazio in Campionato.

LEGGI ANCHE>>> Conte è spietato: contratto da 7 milioni e Inter in allarme

Lui come gli altri sudamericani che non dovrebbero fare ritorno a Milano prima di venerdì 15 ottobre, alla vigilia del big match contro i biancocelesti, partita tanto delicata quanto importante per entrambi i club. Una preoccupazione per Simone Inzaghi, anche se può essere una possibilità per far riposare giocatori importanti in vista della Champions League. E poi, per quanto l’assenza del ‘Toro’ potrebbe essere penalizzante, è comunque meglio di un infortunio.