Classifica FFT: 10 ex Inter nella classifica dei migliori tra il 2000 ed il 2010

La famosa rivista Four Four Two ha stilato la classifica dei 50 migliori calciatori del decennio 2000-2010: tanti ex Inter, ecco chi sono

Il decennio 2000-2010 ha regalato soddisfazioni memorabili ai tifosi dell’Inter. L’era Massimo Moratti, in cui sono passati tanti campioni di caratura Mondiale. Un decennio in cui, specie dal 2006 al 2010, i colori nerazzurri hanno preso il sopravvento e sventolato in cielo accompagnati da trofei e soddisfazioni indimenticabili. In questo periodo da Milano sono passati veri top players dell’era, come di consueto la rivista Four Four Two ha dedicato una classifica speciale per i migliori 50 calciatori del decennio menzionato.

Dieci sono i calciatori che hanno vestito la maglia dell’Inter che fanno parte di questa speciale graduatoria. Che siano stati di passaggio o che abbiano scritto la storia del club, i colori nerazzurri fanno parte del percorso di tanti di questi.

Da Ronaldo a Eto’o, dieci campioni ex Inter nella top 50 della classifica FFT

Ecco i dieci top players che hanno vestito la maglia dell’Inter, inseriti nella classifica della rivista Four Four Two. In ordine di graduatoria c’è Ronaldo. Luis Nazario da Lima, arrivato nell’estate 98′ in nerazzurro, ha conquistato una coppa UEFA nella stessa stagione. Indimenticabile il Fenomeno. Segue al nono posto Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è sbarcato a Milano insieme a Patrick Vieria (34mo posto), nell’estate 2006 a seguito di Calciopoli. 3 scudetti e due supercoppe italiane nel palmares.

13mo posto per Samuel Eto’o. L’attaccante camerunense che ha incantato nella stagione del Triplete. Arrivato in nerazzurro in un’operazione geniale con il Barcellona che acquistò, per l’appunto, Ibrahimovic (scambio con conguaglio in favore dei nerazzurri). Il 2010 è scritto nei libri di storia contemporanea, firmato Josè Mourinho. 27mo Andrea Pirlo, rilevato nella stagione 2000/01 ha giocato pochissimo con la maglia dell’Inter prima di passare sull’altra sponda del Naviglio.

31mo Luis Figo, El paso doble, arrivato nella stagione 2004/05 in nerazzurro dal Real Madrid. In quattro stagioni ha portato a casa trofei importanti nell’era Roberto Mancini. Da menzionare il 36mo posto di Nemanja Vidic, il colpo a parametro zero dell’era Mazzarri(estate 2012/13). Una stagione a Milano, poi ceduto. 38mo posto per Fabio Cannavaro(2003-2005), 41mo Roberto Carlos, il grande rimpianto di Massimo Moratti e di tutti i tifosi nerazzurri (1996-97).

Infine, per la classifica dei nerazzurri nella top 50 di Four Four Two, al 46mo posto c’è il Capitano Javier Zanetti. 858 partite, 21 gol, 5 scudetti, 4 coppe Italia, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa UEFA, 4 supercoppe italiane. Una leggenda del club.