Jonk: tanti auguri al centrocampista della seconda Coppa Uefa nerazzurra

Inter, l’ex centrocampista Wim Jonk compie oggi 55 anni gli auguri del club meneghino e di tutti i tifosi nerazzurri

Il centrocampista dell’Inter dal 1993 al 1995 Wim Jonk, compie oggi 55 anni. Il sito nerazzurro ha esordito così nel fargli gli auguri: “Tanti auguri a Wim Jonk, che oggi compie 55 anni”. Ma andiamo a leggere le statistiche di questo calciatore arrivato in nerazzurro come scudiero di Denis Bergkamp, un po’ come Brehme lo fu per Matthaus qualche anno prima, ma poi dimostratosi un ottimo giocatore. Nelle due stagioni in nerazzurro ha raggiunto le 67 presenze e 13 reti in tutte le competizioni.

Inoltre si rese protagonista in coppa Uefa, segnando 2 reti nella partita di andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund giocata in Germania e vinta per 3-1, il terzo gol venne segnato da Shalimov e fu autore dell’unica rete nella finale di ritorno al Meazza contro il Casinò Salisburgo, dopo che anche l’andata aveva visto i nerazzurri vincere con lo stesso risultato grazie al gol di Berti. IL sito dell’Inter ha poi concluso così: “A Wim Jonk gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri”.