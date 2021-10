Lazio-Inter. Sarri dovrà fare a meno del centrale e forse dell’attaccante

Lazio-Inter, in casa bianco-celeste certa l’assenza di Acerbi squalificato mentre sperano di recuperare Ciro Immobile

Archiviata la pausa della Nazionale, almeno per quanto riguarda i giocatori europei, i sudamericani termineranno nella notte di venerdì, è tempo di tornare ad occuparci del campionato italiano. In vista della sfida tra Lazio e Inter in programma allo stadio Olimpico di Roma sabato alle ore 18, la formazione allenata da Maurizio Sarri si prepara alla partita sapendo di non poter contare sul difensore Acerbi, rientrato oggi dalla Nazionale, ma squalificato per la sfida con l’Inter e non avere neppure la certezza di poter schierare Ciro Immobile.

Come ha spiegato il sito Lalaziosiamonoi.it, l’attaccante è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fermo ai box da ormai tre settimane e anche oggi ha potuto svolgere solo allenamento in palestra e in campo a parte. In ogni caso, secondo il portale, potrebbe tornare, salvo complicazioni, ad allenarsi con i compagni tra domani pomeriggio e giovedì. Nulla da fare invece per Mattia Zaccagni, che è alle prese con una brutta influenza.