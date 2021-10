Bastoni inserito nel ‘Team of the week’ di FIFA 22

Inter, il difensore Alessandro Bastoni dopo l’ottima prova fornita contro il Belgio si è tolto una piccola soddisfazione

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, si è tolto una bella e personale soddisfazione con la maglia della Nazionale italiana. Dopo le critiche ricevute al termine della sfida con la Spagna, persa per 2-1, in parte forse anche esagerate, nella gara con il Belgio è stato perfetto. Il giovane calciatore nerazzurro, è stato infatti inserito nella lista ‘Team of the week’ di Fifa 22, proprio grazie all’ottima prestazione fatta nella finalina per il 3-4 posto della Nations League.

Il calciatore dell’Inter non è l’unico della nostra serie A ad essere stato scelto dal famoso videogioco, con lui ci sono anche il giocatore del Milan Theo Hernandez, quello della Lazio Milinkovic-Savic e quello del Napoli Irving Lozano. Quattro giocatori su undici, non male per un campionato che considerano scarso rispetto agli altri quattro principali europei: quello spagnolo, francese, tedesco e soprattutto quello inglese, che è quello con il maggior appeal rispetto agli altri.