Occhio all’Inter: trattativa interrotta e addio a zero

Interrotta la trattativa di rinnovo con uno storico pilastro balugrana, l’Inter non mancherà l’assalto a zero la prossima estate

Certi amori sono destinati a durare per sempre, altri finiscono all’improvviso nei modi più impensabili: è già accaduto a Messi con il Barcellona la scorsa estate quando si pensava potesse continuare a scrivere la storia blaugrana, adesso sta succedendo lo stesso anche con Sergi Roberto. Secondo quanto riportato da ‘Onda Cero’ il duttile centrocampista spagnolo, spesso adoperato come terzino destro, non è riuscito a trovare l’accordo sul rinnovo del contratto in fase di scadenza il prossimo giugno. Una dolce notizia per molti club europei ed in particolar modo italiani, in primis Juventus, Inter e Milan pronte a contendersi anche in questa occasione una pedina potenzialmente importante per i propri stili di gioco.

Calciomercato, intrigo Inter per Sergi Roberto

L’Inter tenterà l’affondo a costo zero su Sergi Roberto la prossima estate, non appena sarà certa di essersi liberata di qualche calciatore in esubero che non rientra più nei piani della società e del tecnico. Il suo innesto potrebbe garantire esperienza, solidità ed intelligenza tattica non soltanto a centrocampo ma anche al reparto difensivo, qualora venisse impiegato come esterno. Non a caso le sue indiscusse qualità gli hanno garantito una maglia da titolare in un club super blasonato e sempre ai massimi livelli come il Barcellona.