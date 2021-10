Pinilla: “Vidal è il miglior giocatore della storia del Cile”

Inter, l’ex attaccante Mauricio Pinilla ha voluto incensare il centrocampista dell’Inter e della Nazionale cilena Arturo Vidal

L’ex attaccante Mauricio Pinilla ha terminato la sua carriera di giocatore e ha iniziato quella di commentatore per ESPN in Cile. L’ex calciatore ha giocato nel campionato di serie A dal 2010 al 2017 con il Palermo, il Cagliari, il Genoa e l’Atalanta per poi terminare la carriera con il Coquimbo Unido squadra cilena che milita nella primera division B. Il giocatore in vista della sfida di questa notte ora italiana tra Venezuela e Cile e valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022, ha voluto dare un parere su Arturo Vidal. Queste le sue dichiarazioni: “Vidal è il miglior giocatore della storia del Cile ed è fondamentale, sarà la chiave della partita con il Venezuela“.

In questo momento, la Nazionale del centrocampista nerazzurro si trova a 6 punti dal quarto posto occupato dall’Uruguay e a 5 punti dal quinto in cui si trova la Colombia. Anche per queste qualificazioni ai prossimi mondiali solo quattro squadre saranno ammesse, mentre la quinta dovrà fare lo spareggio intercontinentale. Per la formazione allenata da Martin Lasarte, la gara casalinga contro il Venezuela, ultimo con soli sette punti, è un’ottima occasione per fare bottino pieno e riportarsi in piena lotta per un posto alla prossima manifestazione mondiale.