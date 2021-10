Calciomercato Inter: in Olanda non hanno dubbi sul primo acquisto dei nerazzurri del futuro. Un giornalista si è esposto nelle ultime ore

L’Inter ha dovuto ripiegare in difesa la scorsa sessione estiva di calciomercato a causa delle difficoltà economiche del club dovute alla situazione finanziaria di Suning e, quindi, della famiglia Zhang. E probabilmente andrà così pure il prossimo anno, anche se ciò non significa che i nerazzurri non si muoveranno. Voci insistenti dall’Olanda, infatti, danno addirittura per fatta già una trattativa: si tratta del portiere dell’Ajax André Onana che pare aver spostato il progetto della ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, novità importanti su Onana: “E’ fatta, ha già firmato con i nerazzurri”

Valentijn Driessen, giornalista della nota e importante testata olandese ‘De Telegraaf’, vicino alle vicende che riguardano l’Ajax, è tornato a parlare della delicata situazione legata direttamente al portiere camerunese in forze ai ‘Lancieri’:

“André Onana ha effettivamente firmato con un altro club. Non so quale, ma sicuramente è l’Inter: le voci sono molto forti. L’estremo difensore camerunese ha fatto sapere che vorrebbe prolungare, ma il direttore sportivo del club Marc Overmars sa che ha già un accordo con un’altra società. Quindi sicuramente non rinnoverà e andrà via a giugno a parametro zero”.