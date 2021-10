Vrenna: “Credevamo in Mulattieri e sta ricambiando la fiducia segnando”

Inter, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha voluto dare il suo parere sul giovane attaccante Samuele Mulattieri in prestito dalla squadra nerazzurra

Il calciatore dell’Inter Samuele Mulattieri sta facendo molto bene nel Crotone in serie B, nonostante la formazione calabrese sia in piena zona retrocessione. L’attaccante dopo aver esordito nello Spezia è stato preso dall’Inter al termine della stagione 2017/2018. Il giocatore dopo due anni nella Primavera nerazzurra, è stato mandato in prestito nel Volendam nella serie B olandese nella stagione 2020/21, per poi passare sempre con la stessa formula al Crotone. Nella squadra olandese segnò 18 reti con 30 presenze, mentre per il momento, con la formazione calabrese ha già segnato sei reti con 8 presenze.

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è stato intervistato da Sky Sport per dare il suo parere sul giovane calciatore. Queste le sue dichiarazioni: “Se abbiamo fatto la scelta di portarlo qui è perché credevamo nel ragazzo. Sta ricambiando la fiducia segnando”. Oggi la formazione rosso-blu sfiderà in casa la capolista Pisa in un testa coda avvincente visto che i toscani sono al primo posto, mentre i calabresi sono nei bassifondi in piena zona retrocessione.