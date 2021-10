Post Skriniar o rinforzo in difesa: senza rinnovo che colpo gratis

Anche in casa Bayern Monaco ci sono big in scadenza contrattuale che potrebbero scuotere il mercato. Uno di questi potrebbe interessare all’Inter

Tra i molteplici big a scadenza di contratto nel 2022 spicca anche il forte centrale del Bayern Monaco, Niklas Sule. L’ex difensore dell’Hoffenheim potrebbe così salutare a fine stagione a costo zero, attirando inevitabilmente su di se le attenzioni di diversi club europei. Tra questi potrebbe farsi avanti anche l’Inter, che ha una difesa di per se già molto forte ma che al contempo deve fare i conti con le avances di alcuni top club per Skriniar. Nello specifico all’agente di Sule, nonostante la stima del tecnico Julian Nagelsmann, non è pervenuta alcun offerta concreta per allungare il rapporto col Bayern, per ora. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Sule a zero dal Bayern: tra concorrenza e post Skriniar

Sulle tracce del forte difensore tedesco classe 1995 ci sono diversi club di Premier League, allettati dalla possibilità di acquistarlo a costo zero. Tra questi anche il Chelsea campione d’Europa che rischia di perdere Rudiger alla stessa maniera.

In Italia sarebbe nel caso proprio l’Inter a mettere eventualmente gli occhi su Sule, possente centrale di 1,95 che potrebbe ben integrarsi anche nella difesa a tre di Inzaghi. Nel caso inoltre il tedesco potrebbe sia completare il reparto dando una scelta in più, che fungere da eventuale erede di Skriniar in caso di addio dello slovacco. L’ostacolo principale però, oltre alla concorrenza britannica, riguarda anche l’ingaggio di Sule che al momento percepisce 4 milioni, ma potrebbe sparare alto visto l’assenza di spese di cartellino.