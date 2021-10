Probabili formazioni di Inter-Sheriff, attacco certo e ballottaggio sulla fascia

Inzaghi si trova a dover studiare la formazione ideale dell’Inter per affrontare lo Sheriff in modo agevole ma con l’obbligo di fare risultato

La gara di martedì 19 ottobre alle ore 21 tra Inter e Sheriff Tiraspol valevole per la terza giornata del girone d’andata del Gruppo D di Champions League vedrà i nerazzurri doversi battere al massimo delle proprie capacità per strappare i primi punti utili dopo un inizio in sordina. Ad Inzaghi, come sempre, spetta il compito di selezionare gli undici migliori che scenderanno in campo. Non si prevedono grandi stravolgimenti tra le fila, se non il consueto ballottaggio tra Perisic (favorito) e Dimarco. Anche il reparto offensivo composto da Lautaro e Dzeko dovrebbe essere confermato.

I probabili undici di mister Inzaghi per Inter-Sheriff

Inzaghi dovrebbe così comporre la sua formazione titolare (3-5-2) contro lo Sheriff: Handanovic tra i pali; Skriniar, de Vrij, Bastoni in difesa; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic sulla mediana; Lautaro Martinez, Dzeko in attacco. Unico indisponibile sarà Sensi, in corsa per la convocazione il resto del gruppo.