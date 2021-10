Marotta pesca in Serie A: cash e scambio due per uno

Per la prossima estate l’Inter potrebbe lanciare un occhio in casa Atalanta. Nel mirino Matteo Pessina: possibile scambio due per uno

In vista della prossima estate, Beppe Marotta vorrebbe costruire una Inter ancora più italiana, alla luce anche dei grandi successi raccolti nell’ultimo anno dalla nazionale di Roberto Mancini. Tra le stelline in ascesa c’è anche Matteo Pessina, trequartista dell’Atalanta che stava facendo piuttosto bene prima dell’infortunio che lo costringerà di fatto a restare ai box per circa due mesi. Uno stop importante che non pregiudica la crescita dell’ex Verona, che ha già ampiamente dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli. Per tutte le altre news di calciomercato Inter e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, due giovani e soldi per Pessina: maxi affare con l’Atalanta

Le qualità e la duttilità di Pessina sono ben note e nei mesi scorsi il ragazzo fu accostato anche ad un ritorno al Milan. Marotta dal canto suo vorrebbe dunque vuole un’Inter ancor più italiana come la Juventus dei suoi tempi.

Per Pessina potrebbero essere usate due contropartite gradite al club di Percassi: si tratta dei giovani Pirola, a malincuore perché molto stimato dalla dirigenza meneghina, e Mulattieri che sta facendo benissimo in prestito. Valutati entrambi complessivamente sui 20 milioni, più 10 milioni cash per un totale di 30.